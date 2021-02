Honda viser spritny crossover

Honda HR-V bliver elektrificeret

Honda har afsløret den nyeste generation af HR-V, der for første gang fås med Honda’s t e:HEV-hybridsystem som vi allerede kender det fra CR-V og Honda Jazz.

Den nye Honda HR-V kommer til Danmark i slutningen af 2021. Den bliver endnu en tilføjelse til Honda’s elektrificerede modelprogram, nu hvor mærket bevæger sig yderligere mod sit mål om at elektrificere alle sine europæiske mainstream modeller inden 2022.

Det betyder at vi kommer til at kigge langt efter en HR-V med dieselmotor eller benzinmotor. Men rygterne siger, at vi indenfor en overskuelig fremtid kommer til at se HR-V som en 100 pct. elektrisk bil.