Ny elbil fra Honda skal genstarte mærket i Danmark

Hvordan er kabinen?

Selv om e:Ny1 produceres i Kina, så er der klart japanske fornemmelser i kabinen, hvor kvaliteten bestemt er rimelig. Overordnet giver kabinen fra førersædet et minimalistisk indtryk, for udover gearvælger og køreindstillinger er der ikke meget at pille ved.

Langt de fleste knapper er forsvundet ind i den store skærm, som synes klar og intuitiv. Det skyldes ikke mindst Honda’s inddeling af skærmen med henholdsvis Apple CarPlay eller Android Auto øverst, bilens køremenu i midten og klima­anlæg nederst.

Det virker som en fornuftig opstilling, omend man kan savne muligheden for at indstille den til egne præferencer.

På bagsædet finder vi et andet lyspunkt, for her er der overraskende god plads på alle ledder og kanter. Der er naturligvis et femte sæde i midten, men medmindre passageren er smal som en balletdanser, bør det forbeholdes til armlæn.

Bagagerummet er forøget cirka 10 pct. sammenlignet med en HR-V, men med en rummelighed på 361 liter er det ikke for alvor noget at prale over, og desværre er der ikke mulighed for anhængertræk. Det er en skam, for her kunne Honda rent faktisk have trukket et stik hjem over for konkurrenterne.

