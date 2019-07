Yes yes yes! Vi får endelig lov til at køre Honda e-prototypen

Hvor er vi?

Honda har en lille afdeling nær Frankfurt, som de kalder Honda Akademie. Det er her, Honda til hverdag uddanner en række teknikere. På samme område ligger et lille testanlæg, hvor vi har fået lov at trykke Honda e Prototype lidt på maven.

Først en acceleration, så en rundkørsel, et dobbelt S-sving, en slalombane af kegler og til sidst slutter vi cirklen med en lille test af venderadiusen. Mere skal der faktisk ikke til, for at få smilet frem.

Bil Magasinet var inviteret af Honda Danmark.