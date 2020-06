Vi får en unik rundtur i Honda's officielle bilsamling udenfor Tokyo

Honda overvejede at droppe biler

Heller ikke denne blev en udpræget succes for Honda, som da var oppe imod hård konkurrence fra både Toyota, Mitsubishi og Mazda, og Honda opgav derfor at eksportere bilen. I begyndelsen af 70’erne overvejede Honda helt at droppe bilproduktionen for at koncentrere sig om motorcykler, som Honda havde anderledes stor succes med.

Heldigvis holdt de fast i bilproduktionen, og flere gange siden har de demonstreret, at de gerne undlader at udvikle afløsere til modeller, hvis succes har aftaget med tiden. Det gælder bl.a. mikrosportsvognen Honda Beat, som kun blev solgt på hjemmemarkedet fra 1991 til 1996. Den var med til at revolutionere mikrobilsmarkedet i Japan. Også modeller som Honda HR-V, der kom i 1998, fik succes uden, at den fik en afløser.