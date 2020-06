5 grunde til, at den nye Honda Civic Type R Limited Edition er rablende vanvittig

2 | Farvel til aircon og navi

Honda Civic Type R Limited Edition er blevet strippet for at reducere vægten. De betyder at man har hevet navigation og infotainmentsystemet ud. Airconditionen er også sløjfet, hvilket kan mærkes på en varm sommerdag. Her kan luften ikke blive koldere end den udvendige temperatur. Honda har allieret sig med fælg-specialisten, BBS, som leverer et sæt lette alu-fælge. Alle anstrengelserne har resulteret i en beskeden vægtbesparelse på 47 kg.