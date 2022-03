Civic er bedre til at køre selv

Teknologiniveauet har også fået et spark i forbindelse med den nye generation. I kabinen kan et 10,2" display til instrumentering udstyres, og den centrale touchskærm er vokset i forhold til sidste generation. Indenfor er der også udstyret hele 11 airbags, for at opretholde Honda's gode forhold til Euro NCAP.

Udover kabinen er Honda udstyret med en række nye gadgets til køreassistenten: Her er blandt andet et nyt vidvinkelkamera foran, og otte ny sonar sensorer, som optræder på Civic for første gang.