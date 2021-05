Helt ny Honda Civic lanceret i USA: Har den kurs mod Europa?

Designmæssig opdatering af Civic

Kabinen er også ny. Den er blevet mere simpel og mere digitaliseret, og 9" skærmen er integreret på en måde, der skal give et mere moderne indtryk. Designmæssigt er kabinen mere 'ren' ifølge Honda, og der er færre linjer gennem interiøret end hidtil.

Eksteriøret er også nyt: Forenden er mere i stil med Hondas eksisterende modeller, og dele af denne kan genkendes fra for eksempel Honda Jazz. Den samme form for 'oprydning' som foregår i interiøret går også igen på ydersiden, hvor Civic er blevet mere nedtonet. Her er fjernet mange linjer, og der er skruet ned for mængden af ikke-funktionelle luftindtag.