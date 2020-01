Her er den faceliftede Honda Civic Type R

Ny snude giver bedre motorkøling



Du have luppen frem for at spotte forskellene før og efter faceliftet. Udvendigt har Honda installeret en ny kølergrill med større luftindtag for at optimere kølingen af motoren.Kofangerne har desuden fået en lille, lakeret "vinkel" i hvert hjørne. Der er også debut til den nye farve "Boost Blue".