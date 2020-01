Første test: Honda's første elbil er en munter fætter med en vild kabine

Hvad er nyt?

Honda e er en elbil til byen med baghjulstræk, en fin 50:50 vægtfordeling mellem akslerne, et kvikt styretøj og plads til fire voksne i kabinen. Under gulvet finder du et 35,5 kWh litiumionbatteri, mens elmotoren ligger i hækken.

Mekanikken er med andre ord identisk med føromtalte prototype, men nu kender vi de nøjagtige præstationer:



En Honda e har som standard 136 hk og 315 Nm, som gør den i stand til at ramme 100 km/t på 9,0 sekunder. Tager man den dyrere Honda e Advance stiger effekten til 154 hk og accelerationstiden falder til 8,3 sekunder. Topfarten er i begge tilfælde 145 km/t.



Rækkevidden opgives til beskedne 222 km – og 210 km, hvis man opgraderer fra 16" til 17" fælge. Honda har valgt at proppe et lille batteri i bilen af to grunde: