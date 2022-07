Den nye Honda Civic er LANGT pænere end sin forgænger

Er Honda Civic blevet en luksusbil?!

Hvorvidt skuffende eller ej, så fortsætter den simplistiske og afmålte følelse indendørs, hvor komfortable sæder og oceaner af plads hjælper med at styrke følelsen af, at Civic egentlig er en meget luksuriøs slæde. Her er en fin materialekvalitet, og særligt knapper føles dyrere, end de egentlig har nogen ret til i en Civic.

I dens allerdyreste udstyr, Advance, kommer Civic også med digital instrumentering og soltag, og sammen med en velfungerende forbindelse med din smartphone, mangler man ingenting bag rattet af den japanske familiebil.

Bagsædet og bagagerummet er begge forbavsende store, og selv om den dalende taglinje betyder, at man ikke skal have en lang overkrop på bagsædet, så er akselafstanden længere end i forrige generation, og der er således masser af plads til knæ, fødder og lår. Her er også to USB-C-opladere, så eventuelle børn kan holdes forsynet på længere ture.

Det trækker dog ned, at vind- og dækstøj er dårligt dæmpet i Civic, samt at affjedringen synes hård og mangler raffinement over byens forskellige bump.