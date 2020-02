Dansker står bag genialt bilspil på nettet, som endda er gratis

Hvad var det sværeste i processen?

"Når man nu som jeg har en lang, digital baggrund, har en stor bilkunde, og har spillet computerspil siden 1980'erne er det altid fristende at præsentere vores kunde for en spil-ide.

Men for en bilkunde er deres kampagner som regel fokuseret omkring lanceringen af en ny bilmodel, og lanceringen af en ny, 3-sæderækkers SUV (eller hvad den seneste model nu er) er sjældent det bedste udgangspunkt for at lave et rigtig fedt og medrivende spil.

Men i 2019 bad Acura os om at lave en kampagne, der skulle fokusere på Acura som brand, og ikke på en enkelt bilmodel. Samtidig åbnede de døren på klem for, at vi kunne lade deres klassiske biler (såsom den oprindelige Acura NSX og verdens bedste forhjulstrukne bil, Integra Type R) indgå i kampagnen.

Så med udgangspunkt i det brief lavede vi en TV-kampagne, der fejrede Acuras biler gennem de sidste 30 år, og den TV-kampagne betød, at vi endelig havde et helt fantastisk udgangspunkt for at lave et spil, hvor fans af Acura kan få lov at køre intet mindre end seks af Acuras biler fra de sidste 30 år. Så det klart sværeste ved at lave det her spil har været at vente til det helt rigtige øjeblik, før det gav mening at lave et rigtig fedt spil."