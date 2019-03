Charmerende Honda E Prototype

E Prototype dropper sidespejle

Rigtigt nok peger forlygterne tilbage i bilhistorien, men E Prototype er ikke bare ren designromantik. Det understreges på futuristisk vis med fravalget af traditionelle sidespejle. Føreren af bilen orienterer sig ved hjælp af kameraer, der videresender livebilleder af byens tætte trafik. En løsning, vi tidligere har prøvet i Audi E-Tron.

80% på 30 minutter

Honda er klar over, at vejen til de europæiske markedsandele går gennem et anvendeligt forhold mellem rækkevidde og ladetid, og derfor præsterer E Prototype en rækkevidde på ca. 200 km, og løber du tør for el-juice, lover Honda, at batteriet er 80% opladet efter 30 minutters ladetid.

Baghjulstrækket revitaliseres

Foruden udholdelige ladetider skal fremtidens byboer lokkes med involverende køredynamik, og E Prototype trækker derfor på baghjulene, hvilket ifølge Honda er med til at sikre en sjov køreoplevelse. Konceptbilen viser med dette valg, at forhjulstrækket - som i hverdagsbiler har fået status som selvfølgelighed - ikke nødvendigvis nyder samme status i fremtidens elbiler, da disse muliggør nogle tekniske valg, der ellers ikke var hensigtmæssige i fossildrevne familieslæder. Vi ser frem til, om det eldrevne baghjulstræk holder, hvad Honda lover.