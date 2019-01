Bizar plastikkirurgi til japansk GTI

Bodykittet til dem, der ikke kan få deres Type R vild nok, har fået navnet RC20GT. Det dækker over en ny front med en enorm grill a la Audis singleframe, en motorhjelm med gæller, en forkofanger med en mere aggressiv frontsplitter, nye sideskørter, en ny hækvinge og en ny bagkofanger med et enkelt udstødningsrør i stedet for tre, siddende i en motorsportsinspireret diffuser. Hele bodykittet er lavet i kulfiber og giver ifølge Mugen Honda Civic Type R en forbedret aerodynamik og køling af motoren.

Titanium-udstødning og justerbar undervogn

Der medfølger en ny titaniumudstødning i bodykittet, men vi har ingen oplysninger om den har nogen effekt på den toliters turbomotor. Som standard yder den 320 hk.

Til gengæld ser bilens køreegenskaber ud til at være skærpet med nye 20" fælge, en justerbar undervogn, kraftigere bremser, skålsæder med h-seler og et tykkere rat med top- og bund lavet af kulfiber.



Mugen kalder konceptbilen for en "pre-produktions" bil, så meget tyder på, at bodykittet kommer i produktion.