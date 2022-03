Der er kæmpe forskel på bilafgifter i Danmark - men hvordan udregnes det?

PHEV i virkelighedens verden

I det virkelige liv afhænger udslippet fra plugin-hybrider mest af, hvordan bilen bliver kørt, og ikke mindst af temperaturforholdene, den køres under. Det afgørende er både udendørstemperaturen, og hvordan bilen kompenserer for denne ved at køle eller varme. For hvis bilens kabine varmes eller køles af forbrændingsmotoren/klimaanlægget, og der er behov for det, så vil motoren i nogle biler starte, uanset om du har valgt, at bilen skal køre på ren el.

Dermed får chaufføren ekstra svært ved at opnå de opgivne WLTP-tal, med mindre udendørstemperaturen er omkring de 20 grader, som er den definerede temperaturen i målemiljøet.

Er bilen derimod udstyret med varmepumpe eller ekstra varmefunktion, der fungerer uafhængigt af benzin- eller dieselmotoren, kan man køre mange km helt uden, at bilens forbrændingsmotor starter. Da kan man køre betydeligt længere på literen – i princippet uendeligt – hvis man ikke kører længere, end den elektriske rækkevidde giver mulighed for per gang.

Netop det er tilfældet med BMW X5 45e. Den har varmepumpe, som kan regulere kabinens klima uafhængigt af benzinmotoren, og den kan køre ret langt på el. Under test af bilen er Bil Magasinet nået frem til, at lader man ikke ­batteriet op, ligger brændstofforbruget omkring 9 km/l. Selv med opladning af batteriet ligger forbruget blot cirka to km/l bedre over længere stræk – det vil sige mere end 300 km.

Men benytter man primært bilen til nærtransport, og sørger man da for altid at starte med fuldt opladt batteri, så kan man vitterlig køre uendelig mange kilometer, uden at benzinmotoren starter. Dermed bliver brændstofforbruget i km/l uendeligt, eller som det hedder i BMW’ens display 99 km/l – og CO2-udslippet bliver nul.