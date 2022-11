Hvornår skal jeg skifte til vinterdæk? Få svaret her

Vinteren lader vente på sig, så hvornår skal jeg skifte til vinterdæk og behøver jeg overhovedet at gøre det, når vintrene er så milde, som de har været de seneste sæsoner?

Det korte af det lange: Hvis du har vinterdæk, og du plejer at skifte dem, så er et godt tidspunkt at gøre det på nu.

Benytter du vinterdæk, skal du skifte til dem, når det bliver vinter, men det er bedre at være forberedt på vinteren ved at have vinterdækkene på, når sneen kommer, end at end risikere at køre på sommerdæk nogle dage i glat føre.

Vinterdæk er bedre på tør vej

De nyeste vinterdæk er blevet endog særdeles gode til at klare tør vej i plusgrader. Det betyder ikke, at du bare kan køre på vinterdæk året rundt (få forklaringen her), men den køredynamiske og sikkerhedsmæssige nettogevinst er størst med vinterdæk på tør vej i overgangsperioden.

Hertil kommer, at hvis ikke du kan gøre det selv, kan det være svært at få dækkene skiftet, når alle pludselig skal have skiftet hjul på en gang, fordi vinteren er ankommet fra den ene dag til den anden.

Her er fire tips til, hvad du skal huske, når du skifter dæk