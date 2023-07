Metodisk tilgang

Den metodiske tilgang lønner sig, da testholdet efter turene med de to forskellige dæk kan bearbejde data, der tidsmæssigt blot adskiller sig med halvandet minuts forskel på den 107 km-lange testrute fordelt over cirka halvanden times kørsel. Gennemsnitsfarten bakker ligeledes op om et sammenligneligt testgrundlag – forskellen er blot én km/t fra 68 til 69 km/t.

Overraskende resultat

I forbrugstesten, der ikke kan rivalisere vores store sommer- og vinterdæktest i omfang og testvilkår, klarer Michelin ePrimacy, der er henvendt til el- og hybridbiler, sig overraskende godt – energiforbruget på ruten er otte pct. lavere. Altså får du mere rækkevidde for samme mængde el. Dækonline. dk afslører, at ePrimacy koster 1.329 kr. per styk – cirka 100 kr. mere end Michelin’s mere konventionelle dæk Primacy 4+ i samme størrelse.