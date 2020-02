Vi tester: Få markant mere lys på din gamle bil med nye LED-pærer

De lange nætter i øjeblikket kræver, at vi har masser af lys på bilen, og hvis dit køretøj er af ældre dato, kan det godt være en udfordring. Gammeldags halogen-pærer med H4- eller H7-fatning kan sagtens opgraderes til nogle kraftigere typer, men bagsiden af medaljen er, at pærens levetid hermed forringes. Jo kraftigere lys, jo kortere levetid. Men nu er nogle af de store producenter af autopærer begyndt at producere LED-pærer, som passer i de originale lygtehuse til biler med halogenpærer. Producenterne lokker med en kraftigere lyskegle samtidig med, at de har en levetid på op til 12 år.

Nogle af de første på markedet er Philips, som har lanceret sin serie af Xtreme Ultinon LED-pærer i Skandinavien. De koster fra 1.100 kr., hvilket er tæt på ti gange prisen for et sæt normale halogen-pærer i mellem kvalitet. Vi har bestilt et sæt LED-pærer til test for at se, om de duer til noget, eller det reelt bare er noget dyrt lir.

Sættet kommer dog med strenge formaninger, for der er et indbygget problem. Hvis din bil fra fabrikken ikke er typegodkendt til at køre med LED-pærer, er det ikke lovligt at sætte dem i og køre med dem på offentlig vej. Det skal dog ikke stoppe redaktionen fra at prøve fremtidens teknik, så vi afspærrer et område for skifte og ikke mindst teste pærerne.

Vi monterer også et kamera ved bilen, som skyder et før- og efter-billede på samme blændetal og lukketid, der kan være med til at vise, om eller hvor stor forskellen er.