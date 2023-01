Verdens første bil - HER startede bilhistorien

Benz Patent-Motorwagen

Motorkøretøjet, der blev patenteret som verdens første bil, har en 1.0-liter motor med en enkelt cylinder. Motoren kaldes for en firetaktbenzinmotor, og den yder 0,75 hk ved 250 0/min. Den var utrolig let for sin tid - omkring 100 kg - og som udviklingen skred frem kunne model nr. 2 prale af en hastighed på 16 km/t. På det tidspunkt yder motoren 1,5 hk, mens tredje og sidste udgave af Benz Patent-Motorwagen har 2 hk.

Hastigheden på 16 km/t lyder undervældende, men for den tid var det revolutionerende. Det var, hvad der muligggjorde, at Bertha Benz' tur på over 100 km kunne lade sig gøre på under 12 timer.

Der blev i alt produceret 25 Benz Patent-Motorwagen. Senere blev Carl Benz' virksomhed lagt sammen med Mercedes, hvilket er det Mercedes-Benz, vi kender i dag.