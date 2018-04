Her er verdens første autostol med indbyggede airbags

Når man skal transportere sit dyrebareste eje, kan sikkerheden næsten ikke være høj nok. Nu er der kommet en helt ny autostol på markedet, som tager sikkerheden til nye højder – den har nemlig indbygget airbag. Så hvis bilen er ude for et uheld, er det ikke kun bilens øvrige passagerer, der er beskyttet af airbags – nu har barnet sin helt egen.

Det er firmaet Maxi-Cosi der står bag lanceringen af den nye autostol, som er døbt det mundrette navn Maxi-Cosi Axissfix Air.

Den nye opfindelse forbedrer barnets sikkerhed i en fremadrettet autostol.

Biler er designet til at transportere voksne, og mens de er blevet sikrere i løbet af årene, er børnenes sikkerhed ikke udviklet sig ligeså hurtigt. Det mener Maxi-Cosi er et problem, der skal løses.

"Rigtig innovation skal komme fra vores branche, derfor forsøger vi altid at skubbe grænserne på Maxi-Cosi. For nogle år siden undersøgte vi, om og hvordan airbags bedre kunne beskytte et barns hoved og nakke i fremadrettede bilsæder," siger Bart van den Berg, Kategori-manager hos Maxi-Cosi.