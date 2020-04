Sørg for, at du sidder ned, inden du læser videre! Her er listen over de 5 dyreste biler i verden...

Der findes mange specielle biler, når først vi kommer op i hyperbilsklassen. Nogle er federe end andre, men én ting har de tilfælles: De kommer moneteret med et prisskilt, der har rigtig mange nuller! Der skal graves dybt i lommerne for at kunne kalde sig ejer af biler i denne klasse og alligevel svinger priserne meget.

For selv om ingen af bilerne kan siges at være billige, er der bestemt forskel på dyre biler og rigtig dyre biler. Men hvad er så en rigtig dyr bil? Få svaret her, hvor vi præsenterer:

De 5 dyreste biler i verden!