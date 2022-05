Vejsidesyn for motorcykler: Her er reglerne

Mens personbiler skal synes efter faste intervaller, er MC-folket hidtil sluppet for de jævnlige tekniske kontroller. Det ophørte dog pr. 1. januar 2022, hvor et EU-påbud om periodiske syn også af motorcykler blev effektueret i Danmark med en ny lov.

Men frem for at indkalde motorcykler til syn, som vi kender det fra personbilerne, har Transportministeriet valgt en anden model, hvor motorcykler synes ved tilfældige stop ude i trafikken ved såkaldte vejsidesyn.

Synene skal foretages af Færdselsstyrelsens mobile synsinspektører, som hidtil har haft travlt med kontrol af lastbiler. De skal nu også standse og kontrollere motorcykler.

Færdselsstyrelsen endnu ikke foretaget vejsidesyn af motorcykler, men det kommer til at foregår efter samme fremgangsmåde, som synsinspektørerne benytter over for lastbilerne. Det vil sige via varebiler med anvisende lysskilte og sågar blå blink.

Som det fremgår af en vejledning på Færdselsstyrelsens hjemmeside, har en motorcyklist pligt til at følge synsinspektørens anvisninger, gør han ikke det, vil synsinspektøren blive assisteret af politiet.