Her er de VÆRSTE biler, vi kørte i 2022

Dacia Spring (2,5 stjerner)

Dacia Spring er Danmarks billigste elbil, og i april satte vi den i duel med den forsvarende mester af billig elektrisk nærtransport: Volkswagen e-Up.

Den billige Dacia måtte desværre se sig slået af den lidt dyrere VW, da den blot scorede 2,5 stjerner i testen:

“Spring krænger som en bil fra det forrige årtusind gennem sving, og over niveauændringer har bilen for vane at løfte et af de to forhjul, hvilket resulterer i uchamerende hjulspind.”