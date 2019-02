Har du styr på, hvornår du skal betale vægtafgift?

Hvad er vægtafgift?

Vægtafgift vil sige, at du betale en afgift til staten, baseret på bilens vægt. Jo højere bilens vægt er, des mere skal du betale i vægtafgift. Dertil kommer et årligt tillæg på 1.000 kr. for dieselbiler uden godkendt partikelfilter. Du betale dog kun vægtafgift på biler, der er fra 1. Juli 1997 eller ældre. Er din bil nyere skal du betale grøn ejerafgift.

Er grøn ejerafgift og vægtafgift det samme?

Nej. Grøn ejerafgift bliver ofte forvekslet med vægtafgift. Det skyldes formentlig, at vi fra 1910 til 1997 betalte vægtafgift, og derfor af gammel vane fortsat kalder det vægtafgift. På biler fra 1. Juli 1997 og frem betales der grøn ejerafgift. Den er baseret på, hvor langt bilen kører på en liter brændstof. Jo kortere din bil kører, des højere grøn ejerafgift skal du betale.

Hvad koster vægtafgift?

Her kan du se satserne for vægtafgiften på personbiler i 2019, som bliver opkrævet halvårligt.