Undgå dumme-bøder på din kør-selv-ferie

Miljøreglerne bliver strengere og strengere rundt om i Europa, og det er vigtigt at du har styr på de forskellige regler der findes, hvis du vil undgå dumme huske-bøder. Eksempelvis er bøden på 120 Euro i Østrig for ikke at have en gyldig motorvejsmærkat, mens den i Slovenien er på 300-800 Euro afhængig af bilens størrelse.

Også de miljømærker, som flere tyske og franske byer stiller krav om, kan være dyre at glemme. I Frankrig er bøden for manglende miljømærke til en almindelig personbil 68 Euro, mens den i Tyskland er 80 Euro.

”I flere lande – måske også flere end mange er klar over – kræver det et mærkat af den ene eller anden slags, hvis man vil køre på motorvejene eller ind i de større byer. Det gælder også, selvom man kun skal køre på et kort stykke af motorvejen. Derfor er det en god idé at sætte sig ind i, hvilke regler der gælder i de forskellige lande og sørge for at have gyldige miljø- og motorvejsmærkater, inden man kører hjemmefra. Mærkerne er nu en gang langt billigere end den bøde, man nemt risikerer,” siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

De fleste af mærkerne kan købes hjemmefra. Alternativt har de fleste større servicestationer omkring grænserne et sortiment af motorvejsmærkater. Enkelte mærker skal dog bestilles online og i god tid. Eksempelvis tager det op mod 30 dage, fra man bestiller det franske miljømærke, til man modtager det. Bestiller man at bestille et østrigsk e-motorvejsmærkat online, er ekspeditionstiden 18 dage.