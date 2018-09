Undersøgelse: Denne farve bil scorer du flest damer med

Disse farver får bundkarakter

Hvis du går efter de mere opsigtsvækkende farver, skal du ikke regne med at have ligeså stort succes på datingmarkedet. De farver, som færrest i undersøgelsen finder mest sexet, når det kommer til biler, er nemlig: Gul, normal blå, guld, turkis, pink/lyserød, græs grøn og lysegrøn. Og flere af disse farver er der dårlig videresalgsværdi i, lyder det fra bileksperten.

- Biler med for vilde farver kan være svære at videresælge. Hvis du for eksempel var en af dem, der dengang valgte at købe en BMW i neongrøn frem for sort, kan du regne med, at du kan få 150.000 kroner mindre for den, når du videresælger den. Alene fordi, bilen er neongrøn og ikke sort, fortæller Jan Lang til DBA Guide.