Er Type 2, CCS og CHAdeMO volapyk? Læs vores guide om ladestik til elbiler!

Hvilket stik skal du vælge i din elbil?

Skal man gå efter et Chademo, CSS Combo- eller Type 2-stik? For mange lyder dette som volapyk, men har du tænkt dig en fremtid, hvor elbilen bliver en del af din dagligdag, har du brug for at få styr på begreberne og ikke mindst teknikken. Selv for bilnørder kræver det, at kæden holdes stram, og fysikundervisningen genopfriskes. Men selv om bilproducenterne ikke kan blive enige om, hvilket stik der skal være i bilerne, har det ikke så stor betydning:

“Der er lidt af et våbenkapløb i gang mellem producenterne om, hvilket stik der skal bruges i bilerne. Det er selvfølgelig ikke optimalt for kunderne, at man ikke har en fælles standard, men til gengæld kan man sige, at elbilerne trods det ligner hinanden mere og mere, når det kommer til teknologien. Derfor kan man i dag i højere grad gå efter den model, man bedst kan lide, uden at skele så meget til, hvilket stik den for eksempel har,” siger Peter Bach Andersen fra DTU Elektro, der har speciale i elbiler.

Husk at vi hver måned nørder biler i Bil Magasinet, så husk at starte dit abonnement på Bil Magasinet i dag ved at klikke hér!