Trackday-året 2022: Sådan kommer du ud og giver gas i din bil

Trackday er dig, din bil og fri leg på en 'Track'

Trackdayklubben er klar til en ny sæson af trackdays. Det er din mulighed for at teste din bils grænser uden medtrafikanter, hastighedsgrænser eller risiko for at få beslaglagt din bil på grund af vanvidskørsel.

Trackdayklubben har arrangeret over 200 trackdays siden 2006 og er Danmarks største arrangør. Events afholdes som avancerede køretekniske kurser med godkendte instruktører og dermed er bilens almindelige forsikring normalt gældende. Blandt instruktørerne finder vi blandt andet Le Mans-vinder John Nielsen.

Det er lettere, end du tror, at komme med, og det kræver ikke en ny hurtig bil: Kun en hverdagsbil og måske et par ekstra dæk.

"Hos Trackdayklubben kan du presse speederen i bund uden risiko for at din bil bliver konfiskeret. Vores deltagere lærer at kører stærkt, men sikkert og efter forholdende. Deltagerne lærer egne og bilens grænser at kende og det giver bedre bilister ude i trafikken," siger arrangør Jeppe Rimmen.

Det er vigtigt at sige, at trackday IKKE er et racerløb, men en tur for dig og din bil på en bane. Målsætningen er at skabe bedre bilister og give deltagerne en sjov dag.