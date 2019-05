Sådan tjener du penge på at leje din bil ud

Mobilitetstjenesten GoMore formidler kontakt mellem private udlejere og lejere af biler. Pointen er, at du kan tjene penge på at leje din bil ud, mens den alligevel står stille – og at lejeren kan få nem og hurtig adgang til en bil.

Indtægten kan bruges til at sænke bilbudgettet, så du kan få en billigere bil – eller en federe bil til de samme penge.

Nøglefri adgang til din bil

GoMore's nye funktion hedder GoMore Nøglefri. Den tillader, at private biler kan åbnes og låses via en app, når ejeren ikke selv skal bruge bilen. Det kan i princippet gøre alle stillestående personbiler til potentielle delebiler. GoMore håber, at teknologien vil være med til at nedsætte antallet af stillestående biler i byen.

“Med Nøglefri bliver det lige så nemt at leje en bil på gaden, som det er at tage sin egen bil. Samtidig udnytter vi ressourcerne bedre, fordi vi aktiverer den stillestående bilflåde, som fylder i byen”, skriver Matias Møl Dalsgaard, direktør i GoMore, i en pressemeddelelse.

GoMore Nøglefri lanceres i København og Aarhus kort tid efter. GoMore forventer at åbne op i flere byer bagefter og lande efter.