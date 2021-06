10 ting på bilen du skal tjekke, inden du kører på ferie

7. Hav styr på førstehjælp

Er uheldet ude på trods af alle ovenstående foranstaltninger, er det vigtigt at have klarlagt, hvordan førstehjælp fungerer. Først og fremmest er det naturligvis vigtigt at have en førstehjælpskasse med i bilen.

Du kan også sikre dig, at du ved, hvad du skal gøre ved at tage et førstehjælpskursus. Det samme kursus, du tog, da du tog kørekort, kan redde menneskeliv.