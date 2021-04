4 ting du skal vide om at købe brugt diesel

4. Men hvad så med værditabet?

Stort set alle brugte biler steg i pris i 2020 – med undtagelse af Euro 5-dieselbilerne, hvilket groft sagt vil sige dieseler fra før 2015. Og det gør dem til interessante køb. De er decideret billige i forhold til hvor meget bil, du får for pengene, og kan du acceptere den højere (og stigende) årlige ejerafgift, er der vildt gode køb at gøre.

Euro 6-dieselbiler fra cirka 2015 og frem faldt ikke lige så meget i pris i 2020, men her kan du formentligt også presse sælger, fordi der ikke ligefrem er kø efter brugte dieselbiler.

“Diesel får en anbefaling, hvis man kører mange kilometer og vil have høj komfort. Det vigtige er her, at en lav anskaffelsespris til at starte med kompenserer for det højere værditab. Omkostninger til brændstof er også lavere,” siger markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen.

Bil Magasinet mener

Læg myter og med eller mindre begrundet skræk for dieselbiler på hylden, og grib en lommeregner. Hvor mange km kører du om året, hvad koster bilen, hvor meget billigere er den i forhold til en tilsvarende benzinbil, hvor meget dyrere er den i ejerafgift og hvor meget mere, vil den tabe i værdi, mens du ejer den?

Får du klarhed over det, kan det være nemmere at træffe beslutningen om et køb.