Til salg: Fire biler med over 300 hk til under 200.000 kr.

Opel Insignia OPC er fortsat et lækkert familiemissil, der leverer 325 hk fra en 2,8-liters V6'er. Tilbage i 2010, da bilen var ny, skulle du minimum slippe 670.000 kr. for et nyt eksemplar. I dag kan du nøjes med 199.000 kr., for en bil, der kun har kørt 136.000 km.

Denne bil er udstyret med manuelt gear, hvilket også er den gearkasse du skal gå efter. Det gør det til en langt sjovere oplevelse at køre den hurtige stationcar.

0-100 km/t er overstået på 6,3 sek. og topfarten er begrænset til 250 km/t - men 280 km/t kører den uden problemer, hvis man fjerne begrænseren.