Bil Magasinet tester: Vi finder den bedste fælgrens!

Fælgrens skal gøre fælgene rene – længere er den ikke. Og så alligevel. For du har heller ikke lyst til, at produktet skal rense så meget, at det gør skade på dine fælge eller bremser. Og hvor let er det at bruge sprayflasken? Og hvad nu hvis det stinker?

Fælgrens er ikke bare fælgrens, og de forskellige produkter har styrker og svagheder, som den enkelte forbruger kan vægte efter inden købet. Derfor er Bil Magasinet draget til Sonax’ tyske testfaciliteter, hvor vi har medbragt seks forskellige typer af fælgrens, som bliver testet og målt på over 20 forskellige parametre.

Det unikke er, at laboratoriet ikke udelukkende tager sig af interne test for virksomheden. Andre medier låner sig ofte adgang, ligesom laboratoriet også bruges til bl.a. TÜV-godkendelser, hvor organisationer på vegne af bl.a. den tyske stat tester og vurderer, om produkter skal have en TÜV-godkendelse.

Bil Magasinet har købt fire konkurrerende fælgrens-produkter og medbragt dem til testen – der i alt tæller seks produkter. Al test og karaktergivning foregik uskærmet og med deltagelse af Bil Magasinets journalist Frederik T. Frey samt Motor-Magasinets repræsentant, Jens Høy. Langt de fleste karakterer blev givet af de to journalister, mens få karakterer blev givet ud fra målinger af nogle værdier, som gav en given karakter.

Mest overraskende i resultatet er forskellen af rengøringsevnen som de forskellige produkter har. Vigtigt er dog også, hvor skadelige væskerne kan være for flere af bilens komponenter som f.eks. bremseskiver, lakeret metal på bremsecalipre, aluminium, krom eller plastik på f.eks. forlygterne.



I denne artikel gennemgår vi de forskellige teststadier – resultatet og testvinder kan du finde nederst i artiklen.