Lexus er største SUV

Blandt Mercedes EQA og Volvo C40 ser Lexus UX 300e ud til at være mindst, når den holder og funkler på denne kolde januar morgen ved Drive In put and take-søen ved Lynge nord for København.

Men et hurtigt kig på dataarket afslører, at det faktisk er den længste bil i testen. Begynder man at udforske kabinen, og hvordan Lexus har prioriteret pladsen, ville man tro, at tallene på papiret var forkerte.

Kabinen i UX 300e føles som en klasse mindre end C40 og EQA. Specielt pladsen på bagsædet er horribel, og ikke et sted jeg vil bede en person på over 160 cm at sætte sig. Med førersædet indstillet til mine 187 cm må jeg krybe ind på bagsædet.

Mine vinterstøvler må jeg stille på tværs, for jeg kan ikke få dem ind under forsædet som i EQA og C40.

Historien er heldigvis en anden fra førersædet. Det virker som om, at det er her, at Lexus har lagt sin energi. Siddepositionen er fremragende, og forsædet er testens bedste. Det er i god balance mellem at være blødt og svampet uden at miste sin støttende funktion.

Materialekvalitet kan man heller ikke sætte en finger på. Det kan man bogstaveligt talt heller ikke på infotainmentsystemet, som ikke er touch-baseret, men skal styres via et felt ved gearstangen.