Bil Magasinet tester: Koster det KASSEN at køre med tagboks?

Tagboks i modvind?

Tagboksen er en gave til børnefamilien, skiløberen og bilejere med små bagagerum, men selv om man er hverken ingeniør eller ekspert i vindtunneller, så er det ikke svært at regne ud, at det næppe gør noget godt for brændstoføkonomien med en kasse på taget.

Det bliver næppe bedre af, at tagboksen oftest bruges på langtur, så den skal moses “gennem” luften ved motorvejshastigheder.

Men hvor meget mere brændstof bruger du, når du kører på skiferie med tagboks?