Find den bedste SUV: Den ultimative guide til køb af SUV

SUV biler er ikke nemme at definere

Den høje frihøjde skal ikke sikre, at bilen kan komme over sten og høje stigninger - den skal sikre, at SUV'erne er lette at komme ind i og ud af. Derudover foretrækker nogle bilister en høj siddeposition.

En SUV kan minde om en stationcar, men vil typisk være bygget på et større chassis. Du kan kende en SUV ved den høje siddeposition og et barskt ydre design, der ofte ligner, at bilen kan køre ind over marker og gennem skoven, hvis den blev bedt om det - også selvom det sjældent er tilfældet.

En SUV er derfor ikke altid firehjulstrukken, ligesom alle offroadere med firehjulstræk ikke nødvendigvis er en SUV.