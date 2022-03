Langturstest: Bil Magasinet kører Berlin t/r i elbiler fra Audi, Hyundai, Kia, MG og Tesla

Opladning og forbrug

Via navigationen har jeg fået besked på at lade 40 min., og så vil jeg have seks procent strøm tilbage, når jeg ankommer til Berlin. Fuld af forventning overvåger jeg bilens ladeevne via den store skærm i midten. Her kommer den maksimale ladekapacitet ikke over 162 kW, hvilket er et stykke under bilens opgivne maksimale ladekapacitet på 250 kW.

Ydermere oplever jeg, at den hurtigt falder til omkring 80 kW, hvor den bliver, indtil batteriet når 80 pct. Herefter reduceres ladekapacitet yderligere. Der er ufattelig mange faktorer, der spiller ind i dette scenarie, så det er svært at konkludere noget entydigt.

På vejen til Berlin skilles Tesla’en fra de øvrige konkurrenter, fordi den, indtil videre, lader på et separat netværk af de såkaldte Tesla Superchargers. For de fire øvrige testbiler går opladningen langt mindre gnidningsfrit.

Bil Magasinet er udkommet hver måned siden oktober 1991. Er du gammel læser eller abonnent, er det måske på tide at komme tilbage? Køb 3 numre uden at forpligtige dig til andet.

Der opstod en semikaotisk situation ved Ionity-ladestanderen udenfor Todendorf. Her virkede kun to ud af fire ladestandere. Det lykkedes at få liv i én ekstra efter et opkald til Ionity-kundeservice. Det oplevede vi ikke på noget tidspunkt i Tesla.

Tesla lykkedes rigtig godt med flere ting. Specielt drivlinen imponerer ved at være meget energieffektiv. Til trods for at den har to elmotorer, præsterer den et snitforbrug for 167 Wh/km, på samme distance klarer EV6: 172 Wh/km, Q4: 176 Wh/km, Ioniq 5: 181 Wh/km, mens MG Marvel R med sine tre elmotorer sluger mest strøm med et snitforbrug på 197 Wh/km.