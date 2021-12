Stenslag: Hvad må du køre med, og hvornår skal skaden repareres?

Hvad koster reparation af stenslag?

Det vil altid være billigere at indskrænke eller udbedre skaden end at skifte ruden - især forruder til biler, der har udstyr som varme og regnsensor. Nyere biler er af denne grund ofte dyrere at købe ny rude til, ligesom prisen afhænger af rudens størrelse. En rude til en typisk familiebil koster omkring 5.000 kr., men prisen varierer efter rudens størrelse.

Derfor kan det godt betale sig at se efter lappeløsninger, mens det er en mulighed. Du kan trygt regne med, at et mindre stenslag kan repareres for omkring 300-400 kr., og dette beløb dækker mange forsikringer. De fleste glasreparatører har i forvejen aftaler med forsikringsselskaberne. Forhør dig derfor hos dit forsikringsselskab, inden du punger ud.

Vil du have bilen til en professionel, kommer du til at betale mere for det, end hvis du selv lukker stenslaget. Til gengæld bliver resultatet bedre, ligesom at mange værksteder smider en garanti på ruden.