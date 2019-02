Derfor skal du tjekke for stenslag, inden du kører på skiferie

Ifølge Danmarks Statistik drager mere end 200.000 danskere på skiferie i februar. Tidligere undersøgelser har samtidig vist, at to tredjedele af dem kører til skisportsstedet i egen bil.

Det er dog få, der ved, at skisportsstedernes iskolde nætter kan have store konsekvenser for bilens forrude. Ifølge Carina Bukkehave, der er direktør i Carglass, kan selv små stenslag udvikle sig til store revner ruden.

Glas udvider sig i kulde

"Man bør kontrollere forruden grundigt for stenslag inden skituren, da selv det mindste brud på ruden udgør en risiko for store revner i kulden. Glasset udvider og bevæger sig, når det bliver udsat for temperaturskift – og jo mere ekstreme de er, des mere stress bliver ruden udsat for. Det er derfor en god ide at få repareret stenslag så hurtigt som muligt, så ruden ikke slår revner på skiferien," forklarer Carina Bukkehave.

"Hvis man tænder bilen om morgenen efter en iskold nat, er der ofte is på forruden. Derfor tænder man naturligt nok for rudevarmen eller blæser varm luft op på ruden. Sådan en pludselig temperaturstigning, kan let få et stenslag til at udvikle sig til en revne, der kan hæmme det frie udsyn til vejen."