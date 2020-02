Smart! 3 brugte biler der krydser Storebæltsbroen til halv pris

Smart ForTwo

Hvis du ikke har noget imod begrænset motorkraft og kan leve med to sæder, findes der ikke en smart'ere (høhø!) bil end Smart ForTwo. Smart-bilmærket er en underafdeling af Mercedes, hvilket borger for kvaliteten. Da mærket kom frem, var det som et samarbejde mellem Mercedes-fabrikken og den schweiziske producent af ure, Swatch. Sidstnævnte stod for designet, mens Mercedes stod for teknikken.

Motoren ligger bagi, og det er en 3-cylindret sag, som godt kan give lyd fra sig under acceleration. De første to generationer af Smart fandtes udelukkende med sekventielt gear, hvilket man lige skal vænne sig til i starten. Når du cruiser over Storebæltsbroen mærker du dog ikke meget til dig – så længe du altså holder dig fra overhalingssporet.

Vi har fundet et fint eksemplar til salg på Biltorvet.dk, som er den eftertragtede 71-hestes benziner med masser af udstyr og 68.000 km på tælleren. Du kan få lov til at tage den med hjem for 54.900 kr.

Tjek!

Selv om motoren er på under en liter, kan Smart-bilerne faktisk køre overraskende langt, før der sker mekaniske svigt. Vi har endda hørt om en dansk læser, der for længst har krydset 300.000 km i sin uden nævneværdige problemer. Hvis du kigger på et eksemplar, kan det være en idé at alliere sig med 3literværkstedet i Herlev, som er specialister i lige præcis Smart ForTwo. Så går du i hvert fald ikke helt galt i byen.