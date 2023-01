Sløret syn? Dit kørekort kan være i fare

Symptomer på Grå Stær

Grå Stær kan medføre forskellige symptomer og gener, heriblandt et sløret syn ved bilkørsel, at du ofte bliver blændet, at farverne bliver svagere, og at konturerne udviskes. Det er selvsagt en ulempe, når det kommer til at færdes sikkert i trafikken, og derfor kan Grå Stær også udgøre en risiko for kørekortet.

For mange mennesker er den primære årsag til at få behandlet Grå Stær således, at de gerne vil beholde deres kørekort mange år endnu. I dag er det heldigvis nemt at få en operation, når problemet opstår, så man hurtigt kan komme det til livs.

Kør sikkert videre med en operation for Grå Stær

I 2023 findes der avancerede og sikre metoder til at operere øjet for Grå Stær. Du kan hurtigt og nemt få en behandling, når de synshæmmende symptomer dukker op. Det kræver blot en forundersøgelse, hvor professionelle vurderer, om du er egnet til en operation. Hvis svaret er ja, får du en tid til at få fjernet den Grå Stær og korrigeret dit syn, så det lever op til dine behov.

Efter en Grå Stær-operation kan de fleste køre bil uden gener. Nær- og afstandssyn bliver korrigeret, så du kan køre både om aftenen og om natten. På den måde kan du nyde en sikker køretur, og du kan beholde dit kørekort.