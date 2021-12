Få den maksimale skrotpræmie for din bil

Der er penge at spare

Er din bil afmeldt før skæringsdatoen 1. Juli 2000, har du stadig mulighed for at skrotte den gratis. De Danske Bilimportører har en aftale med Dansk Bil-retur, der lægger ansvaret for udtjente biler hos bilimportørerne.

Aftalen sikrer, at bilejere altid kan få deres bil skrottet på miljømæssig korrekt vis uden omkostninger. Det er irrelevant, hvornår bilen er afmeldt, og hvor gammel den er. Er bilen afmeldt efter skæringsdatoen, vil skrotpræmien fortsat være 2200 kr.

Der er forskel på, hvad autoophuggere tager i gebyr for afhentning og afmelding af skrotbiler. Du kan altid aflevere bilen gratis hos en ophugger, der har en aftale med Bilimportørene. Nogle ophuggere tilbyder at afhente skrotbiler gratis, ligesom gebyret for afmelding til Motorregistret varierer fra ophugger til ophugger. Du kan derfor med fordel forhøre dig hos forskellige ophuggere, inden du bestemmer dig for en.