Skal du på bilferie? Så tjek de nye regler for vinterdæk i Europa

Ved den seneste opgørelse fra 2017 tog knap en halv million danskere på jule-, ski- eller vinterferie i perioden december-februar. Af disse valgte 21 procent at pakke bilen og selv køre på ferie.

I år skal du være opmærksom på, at der nye regler for vinterkørsel i Sverige og Norge med pligt til at have vinterdæk på bilen.

Ingen krav til vinterdæk i Danmark

Mens der fortsat kun er diskussioner om vinterdækpligt i Danmark, er det vedtaget ved lov hos vores naboer i syd og øst. Derfor oplever danske dækforhandlere flere og flere kunder, som spørger til regler for vinterdæk.

"Mange er ude i god tid, men vi oplever også, at nogen først bliver klar over, at der er vinterdækspligt i Sverige og Tyskland, kort før de skal afsted. Det kan skabe lidt panik før lukketid, hvis man ikke er klar over reglerne for kørsel i vintervejr på den anden side af grænserne. Men hellere sent ude end at glemme det – det kan blive en både dyr og farlig fornøjelse," siger Karsten Larsen dækmontør og direktør for sortedæk.dk i en pressemeddelelse.