Vil du køre racerløb på computeren? Stor guide til eSport

Motorsport på computeren er noget særligt

Sammenlignet med andet eSport er den digitale motorsport særlig, da der er en forholdsvis høj grad af lighed mellem det digitale og det ikke-digitale. Sagt med andre ord: Du kan være nok så god til at spille fodboldspillet FIFA på Playstation, men det er ikke nogen garanti for, at du kan noget som helst på en ægte grønsvær – og omvendt. Selv om FIFA-spillene repræsenterer en måde at tænke fodbold på, der kan have hold i virkeligheden, så forholder man sig kropsligt vidt forskelligt i de to situationer. Et digitalt skud på mål kræver et tryk med en finger – virkeligheden kræver meget mere!

Det er anderledes i digital motorsport. Her har man formået at skabe en gennemgribende realisme ved at udvikle spillenes grafik, fysik (køretøjernes adfærd) og variabler som tør/våd asfalt. Af samme årsag taler man om simulatorer frem for spil for at understrege, at man har at gøre med noget, der er mere end blot underholdning – simulation betyder nemlig “efterligning”.