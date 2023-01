Sikker eller livsfarlig: Hvordan kan den samme bil gå fra 5 til 0 stjerner i sikkerhed?

Brugt bil kan være svaret

Genrelt tegner der sig et billede af, at de fleste nye biler får gode bedømmelser.

Dog får nogle af de allerbilligste biler på markedet få stjerner. Som forbruger er det dog vigtigt at have for øje, at flere af bilerne har været på markedet i så lang tid, at de bliver testet igen efter de opdaterede standarder. Så de kan godt have fået en fin bedømmelse første gang for så at dumpe med et brag i en ny test. Alle modeller og test fra alle år kan findes i Euro Ncaps database.

Et eksempel på en bil, der er gået fra toppen til bunden er den elektriske Renault Zoe. Da den blev lanceret i 2013 fik den fem fuldfede stjerner, men da den stadig er på markedet i dag, blev den testet igen i 2021. Her fik den nul stjerner. Bilen er den samme, men udviklingen går rigtig stærkt.

Så hvis man har et lille budget, så kan det være værd at se på en brugt bil, der stadig er i samme generation. Et eksempel er VW Touran, der kom i 2015. Her scorede den fem stjerner. I 2022 blev den testet igen, hvor den fik fire stjerner. I mellemtiden har den kun fået mindre opdateringer, så på den måde kan bruge NCAP-testene til at få en indikation af, om en bils sikkerhedsniveau ældes godt i forhold til nutidens standard.