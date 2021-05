Få overblikket: Det betyder Level 1-5 for selvkørende biler

Level 3 - Situationsbestemt autonom kørsel

Springet til tredje niveau har lille effekt for føreren, men kræver et enormt teknologisk spring. Her kan bilen køre uden, at du som fører skal være opmærksom på trafikken. I visse situationer som i langsomt kørende trafik på en motorvej, kan føreren helt overlade styringen til bilen.

Systemerne på tredje niveau er defineret af situationen. Et eksempel er den automatiske trafikpilot, som Audi's Traffic Jam Pilot, der tillader at føreren bruger mobiltelefon eller læse en bog, når trafikken på motorvejen rykker langsomt.

Systemet skulle oprindeligt aktiveres i lande, hvor sådan et system var lovligt, men det viste sig sværere at få godkendt end forventet. Systemet er i øjeblikket ikke implementeret (bemærk, at det koster en bøde på 1.500 kr. og et klip i kørekortet at bruge mobil eller have opmærksomheden andre steder end på vejbanen - også selv om din bil kan køre selv eller du holder stille i kø).

Eksempler på biler under denne kategori

Audi A8