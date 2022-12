Se, hvor meget afgifterne på elektriske biler stiger efter nytår

Længe har fordelagtige afgifter været en af de store fortalere for at skifte benzinslugeren ud med en bil med elektrisk drivline. Det skyldes, at regeringen i 2015 vedtog en aftale om, at udskyde registreringsafgifterne på elektrisk drevne biler i et forsøg på at gøre dem mere attraktive for de danske bilejere.

Dén aftale bliver dog fra årsskiftet erstattet af en ny aftale, som et flertal i folketinget vedtog i 2020. Den nye aftale indebærer, at registreringsafgiften på el- og plugin-biler skal øges hvert år frem mod 2035 - hvilket betyder, at afgifterne pr. 1 januar 2023 stiger for alle plugin-hybrider samt størstedelen af elbilerne.

Elektriske biler har længe været fritaget for de tårnhøje, danske afgifter, da de spiller en stor rolle i den grønne omstilling. Alligevel mener nogle, at elbiler fortsat har sine fejl og magler, men selvom elbiler ikke er perfekte, er de langt bedre end alternativerne.