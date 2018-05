Sæsonleasing: Mærkevaren er det sikre valg

Det helt centrale ved sæsonleasing er det aftalte værditab – altså hvor meget leasingbilen vil tabe i værdi, mens du leaser den. Hvis du vil have maksimal sikkerhed for et realistisk værditab, skal du gå efter biler, som er relativt lette at prissætte. Det gælder blandt andet mærkevarer fra Mercedes-Benz, BMW og Audi.

Sådan gennemskuer du hvad en leasingbil reelt koster

Hos Osbech Laursen Cars i det indre København har de lige nu en sort Mercedes E 400 Cabriolet til salg, der også kan leases. Den er fra maj 2015, hvilket vil sige, at den fra 1. maj i år har kunnet komme ud at køre på en leasingkontrakt på den lave sats for registreringsafgift.

Decideret kvik E-klasse

Denne E 400 har kørt 36.000 km og har en 3,5-liters sekscylindret turborækkemotor med 333 hk, som gør bilen decideret kvik.

Udstyr omfatter adaptiv fartpilot med køassistent (Distronic Plus), AMG-pakke, køl og varme i sæderne, hi-fi-anlæg fra Harman Kardon, adaptive LED-forlygter og meget mere – med udstyr ville den have kostet en formue fra ny i Danmark. Den står p.t. til salg for 750.000 kr. på danske plader.