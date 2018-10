Ser man en film fra gamle dage, chokeres man ofte over, hvor langsomt handlingen går. Men lige præcis når man skal have forklaret, hvordan indmaden i bilens gearkasse fungerer, kan det være meget rart, at der er skruet lidt ned for tempoet.

I denne video fra 1936 gennemgår en pædagogisk herre trin for trin, hvordan en manuel gearkasse fungerer – i et tempo hvor alle kan være med. Vi snakker Charlie Chaplin-grafik og lydsporet fra en gammel Disneyfilm. Det er læring, når det er bedst!