Sådan kommer du hurtigst af med duggen i din bil om morgenen

1. Skru helt op for varmen

Varmt luft kan holde og binde på mere fugtighed, så på den måde går afdugningen hurtigere.

2. Sæt bilens aircondition i gang

Det trækker fugtighed ud af luften, når luften passagerer over airconditioningen (A/C).

3. Sørg for, at luftcirkulationen IKKE er tændt

Der er ingen grund til at cirkulere luften, før duggen er forsvundet. Hvis du tænder luftcirkulationen for tidligt, så vil fugtigheden bare sprede sig.

4. Åbn et vindue

Hvis vejret ellers tillader det, så er det en god idé at åbne et vindue, selvom det bare er for et par sekunder. På den måde kommer der mere af den tørre kolde luft udefra ind i bilen, og den bliver udskiftet med den fugtige luft inde i bilen.

