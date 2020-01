Sådan forbereder du bedst bilen til den årlige skiferie

Nu er sæsonen for vinterferier skudt i gang. For en del af os betyder det fuld fart ned ad sorte pister, på den årlige skiferie – hvis vi da når frem. Hvert år får mange danskere nemlig afbrudt deres ferie, og har behov for vejhjælp i udlandet.

SOS International hjælper danskerne i udlandet, når uheldet er ude. Sidste år rykkede de ud 1.400 gange i vinterferie-sæsonen, der løber fra uge 4 til uge 7.

Nedbruddene skyldes typisk mekaniske problemer med eksempelvis motor, kobling eller gear. Men problemer med batteriet er også en ret almindelig årsag. Kun i 10 pct. af tilfældene, hvor SOS International må rykke ud, skyldes det færdselsuheld.

Når uheldet er ude, kan det ødelægge hele ferien. Så hvad kan man gøre for at undgå det?

Få styr på de lokale forhold inden du pakker

Før du træder pedalen i bund, bør du undersøge lokale forhold og sætte dig ind i love og regler i de forskellige lande. På den måde ved du, hvad der skal medbringes af sikkerhedsudstyr.

Norge kræver eksempelvis, at man skal være sikret i forhold til føret. Her kan snekæder være nødvendigt. Ud over at pakke snekæderne, vil det er også være en god idé at prøvemontere dem derhjemme, så du ikke får problemer med det i udlandet.

Hvis du skal køre i glat føre, bør mønsteret på dine dæk være 3-4 millimeter som minimum. Det er også lovpligtigt i nogle lande. I Danmark er mindstekravet kun 1,6 millimeter.